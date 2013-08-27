На Харківщині двоє людей загинули під колесами вантажівки

Як повідомили УНІАН в Управлінні цивільного захисту Харківської області, аварія сталася в селі Високопілля Валківського району вчора, 26 серпня.

На тему: Мер Івано-Франківська на велосипеді потрапив під вантажівку - джерело

Водій автомобілю MAN скоїв наїзд на велосипедиста з пасажиром. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на місці пригоди загинули велосипедист, 1976 року народження, та його пасажир, 1979 року народження. Зараз триває слідство.