На Харківщині двоє людей загинули під колесами вантажівки
11:55, 27 серпня 2013Суспільство
524 0
На Харківщині вантажівка MAN задавила на смерть велосипедиста з пасажиром.
Вантажівка вбила велосипедиста з пасажиром
Як повідомили УНІАН в Управлінні цивільного захисту Харківської області, аварія сталася в селі Високопілля Валківського району вчора, 26 серпня.
На тему: Мер Івано-Франківська на велосипеді потрапив під вантажівку - джерело
Водій автомобілю MAN скоїв наїзд на велосипедиста з пасажиром. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на місці пригоди загинули велосипедист, 1976 року народження, та його пасажир, 1979 року народження. Зараз триває слідство.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter