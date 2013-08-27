Літак МНС Росії дорогою з Сирії прихопив вісьмох громадян України

Про це власному кореспондентові УНІАН в РФ повідомили в Посольстві України в Москві.

«Літак МНС, який доставив сьогодні близько 20 тонн гуманітарної допомоги, вилетів із сирійського міста Латакії. На його борту 89 осіб, з них вісім громадян України – всі вони виявили бажання виїхати із Сирії», - сказав співробітник посольства.

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За його словами, літак повинен зробити посадку в московському аеропорту «Домодєдово» орієнтовно о 22.30 мск, де їх зустрінуть представники консульського відділу.

Співрозмовник агентства наголосив, що громадяни України, як завжди, будуть розміщені на ніч в готелі при українській дипломатичній місії, а завтра поїздами відправлені на Батьківщину.