Від Мін’юсту вимагають, щоб україномовні закони ЄС виклали в інтернет

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної організації ВО ”Свобода”, про це йдеться в депутатському зверненні «свободівця» до міністра юстиції Олени Лукаш.

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Як зазначив народний депутат, протягом тривалого періоду Міністерство юстиції України здійснює систематичний переклад актів законодавства Європейського Союзу (acquis communautaire) українською мовою. У результаті цієї роботи накопичено велику базу нормативно-правових актів, що мають статус офіційно затверджених державних перекладів, а отже державні службовці України та широке коло зацікавлених осіб можуть їх використовувати як офіційні україномовні джерела.

”Ці переклади набувають особливої цінності тепер, коли уряд України оприлюднив текст Угоди про асоціацію з ЕС включно з розділами про зону вільної торгівлі. У тексті Угоди є численні посилання на директиви та інші нормативно-правові акти європейського співтовариства, а отже є потреба у відкритому доступі до таких правових джерел українською мовою. Без цієї інформації ні бізнес, ні суспільство не можуть належним чином оцінити майбутній регуляторний режим в Україні і, відповідно, підготуватися до його запровадження”, – зауважив у своєму звернені Панькевич.

За інформацією прес-служби, до 2011 року повна база зазначених перекладів розміщувалася на сайті Державного департаменту адаптації законодавства Міністерства юстиції України. Проте, коли сайт було закрито внаслідок розформування департаменту, база зникла з відкритого доступу.

”На сьогодні сайт Міністерства юстиції України містить сторінку ”Переклади актів acquis communautaire українською мовою”, на якій можна завантажити перелік назв здійснених перекладів. Однак на офіційному інтернет-ресурсі Міністерства юстиції України повні тексти згаданих документів відсутні”, - зазначили у прес-службі організації.