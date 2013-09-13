В Україні хочуть створити єдину службу зайнятості

Як передає кореспондент УНІАН, про це Арбузов заявив у ході селекторної наради в Кабінеті міністрів.

«І в мене є доручення до вас, Наталіє Юріївно (Наталія Королевська, міністр соціальної політики України - УНІАН), я хочу, щоб ви внесли пропозицію до уряду про об'єднання Держслужби зайнятості й Держінспекції з питань праці», - сказав віце-прем'єр.

Також він підкреслив, що це допоможе покращити якість роботи структури.

«На мій погляд, це активізує роботу і створить її нову якість. Людей не цікавить процес, їм потрібен результат», - зазначив Арбузов.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України має намір скоротити з 1 січня 2014 року загальну чисельність співробітників Державної служби зайнятості та її територіальних відділень на 5% до 14551 осіб, при цьому кількість співробітників апарату Держслужби буде скорочено до 217 осіб із 222.

Міністерство соціальної політики України ініціює підписання з усіма зацікавленими сторонами меморандуму про моніторинг працевлаштування безробітних і оцінку ефективності роботи центрів зайнятості в Україні. За словами міністра соцполітики Наталії Королевської, завдання центрів зайнятості - стимулювати роботодавців створювати нові робочі місця, створювати вакансії, зберігати існуючі робочі місця й направляти наявний фінансовий ресурс на допомогу роботодавцям, а не витрачати його на допомогу. Обсяг відрахувань на допомогу з безробіття, за інформацією Королевської, становить в річному виразі близько 6 млрд грн.