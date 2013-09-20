Україна в серпні збільшила імпорт автомобілів удвічі

"Імпорт автомобілів до України впродовж літа істотно зріс. Аналіз роботи митниць Міністерства доходів і зборів України свідчить про те , що обсяги ввезення авто зростали постійно, досягнувши максимального значення в серпні» , - йдеться в повідомленні відомства.

Згідно з повідомленням, Україна найбільше в серпні ввозила нові легкові автомобілі, імпорт яких становив понад половину всіх ввезених транспортних засобів цього місяця - 24,2 тис.

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Крім того, Міндоходів повідомило, що в серпні було імпортовано вдвічі більше вантажних автомобілів, порівняно з аналогічним періодом минулого року - 19 тис. вантажівок.

Також у прес -службі зазначили , що в червні -серпні 2013 року, Україна імпортувала понад 100 тис. автомобілів на загальну суму понад 1,2 млрд дол.

До того ж Міндоходів прогнозує , що у вересні імпорт автомобілів скоротиться через спад ажіотажу перед набуттям чинності з 1 вересня закону про утилізаційний збір.

Як повідомляв УНІАН, у середині вересня Міністерство доходів і зборів рекомендувало митницям України видавати тимчасові довідки про сплату або звільнення від сплати збору за утилізацію транспортних засобів за формою, оприлюдненою на офіційному сайті Міндоходів, з використанням як номера довідки - номери митної декларації.

Раніше Міндоходів оприлюднило зразок довідки про сплату збору за утилізацію транспортних засобів, за яким у довідці вказуватиметься інформація про платника податків, марка транспортного засобу, номер двигуна, шасі, кузова і рами, номер митної декларації, а також сума сплаченого збору.

Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів" набув чинності з 1 вересня.

Водночас Президент України Віктор Янукович, який підписав цей закон 2 серпня, вимагає внести зміни до законодавства з метою зняти протиріччя з нормами СОТ. У зв'язку з цим у середині серпня Міністерство екології та природних ресурсів України запропонувало вилучити низку суперечливих норм , зокрема про необхідність сертифікації утилізаційних майданчиків і використанні коригувальних коефіцієнтів під час обчислення суми необхідного до сплати екологічного податку.