Будівництво нового стадіону ФК ”Шахтар” вийшло з-під контролю

Генеральний підрядник будівництва в Донецьку нового стадіону футбольного клубу "Шахтар" турецька компанія ENKA заявила про збій у графіку робіт через ускладнення погодних умов. Про це повідомили в прес-службі клубу з посиланням на генерального директора компанії "ТОВ "Стадіон Шахтар", що виступає менеджером проекту будівництва нового стадіону, Володимира КОВАЛЕВСЬКОГО.

За його словами, "на сьогодні немає графіку виконання робіт, що відображає дійсну картину будівництва".

Одночасно В.КОВАЛЕВСЬКИЙ акцентував, що "така велика компанія, як ENКА, що веде будівництво в таких складних умовах як, наприклад, Сахалін, повинна закласти в графік ризики, пов`язані з погодними умовами".

В.КОВАЛЕВСЬКИЙ також підкреслив, що хоча турецьке керівництво не бачить причин для занепокоєння і обіцяє виконати всі роботи згідно з контрактом, він заспокоїться, тільки якщо побачить новий графік робіт із переліком усіх заходів, направлених на виправлення збоїв. При цьому він уточнив, що на сьогодні продуктивність праці на будівництві стадіону становить 43% від запланованого.

“Ми хочемо закінчити стадіон влітку, щоб провести урочисті заходи, щоб розпочати новий футбольний сезон", - підкреслив гендиректор компанії "ТОВ "Стадіон Шахтар".

“Кому потрібен стадіон до кінця року? Хто прийде святкувати його відкриття за такої погоди?", - спитав В.КОВАЛЕВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, напередодні гендиректор ФК "Шахтар"(Донецьк) Сергій ПАЛКІН не виключив, що у разі відмови турецької компанії ENKA новий клубний стадіон добудовуватимуть українські підрядники.

“Якщо компанія ENKA йде, ми закінчуємо самі", - сказав С.ПАЛКІН.

Він нагадав, що ENKA наполягає на збільшенні вартості контракту з будівництва стадіону на 72 млн. доларів.

“До 15 грудня ми повинні провести з компанією ENKA основний раунд переговорів. Ситуація непроста, тому що ENKA, ймовірно, коли укладала контракт, можливо, десь помилилася, з одного боку. З другого боку, у нас є фіксована сума, яка не передбачає змін", - сказав гендиректор ФК "Шахтар".