Польські ЗМІ назвали ситуацію в українській вищій освіті "катастрофічною"

За даними видання, за кілька років у польських вишах навчатиметься на 700 тисяч студентів або майже на 40% менше, ніж у рекордному для польської освітньої галузі 2005 році - 1,9 млн, пише польський тижневик Uwazam Rze.

"Все через демографічну кризу, через яку з кожним роком стає все менше 19-річних. За даними демографів, у 2020 році їх буде 361 тисяч, або удвічі менше, ніж у 2002 році", - пише газета.

За таких умов молоді поляки зможуть навчатися безкоштовно у державних вищих навчальних закладах, а частина приватних вишів зникне.

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Видання вважає, що польські приватні виші можуть бути цікавими для українців, оскільки плата за навчання в них не суттєво відрізняється від вартості навчання в українських університетах.

Крім того, за даними Uwazam Rze, польські виші пропонують кращу якість освіти, на яку все частіше звертають увагу роботодавці.

"Катастрофічна ситуація в українській освіті, без сумніву, є великим шансом для польських приватних вишів, які зараз можуть відкривати за Дніпром свої філії. Парафована Угода про асоціацію, яку планується підписати на саміті "Східного партнерства" у листопаді, ще більше полегшить їм таку діяльність", - відзначає газета.

Uwazam Rze також зауважила, що у 2005 році у Польщі у приватних вишах навчалися 660 тисяч студентів, порівняно з 850 студентами в 1991 році, коли в країні розпочалися ринкові реформи.

За даними видання, у Польщі діє 450 державних та приватних вищих навчальних закладів.

Як повідомляв УНІАН, за даними польської освітньої організації "Перспектива", під час навчального року 2011/2012 у Польщі вчилися понад 6 тисяч громадян України, що удвічі більше, ніж роком раніше.

Українці становлять найбільшу групу іноземців, які вчаться у польських вишах: торік в країні загалом навчалися понад 24 тисячі іноземців.