Звинувачені у втечі Мельника міліціонери не визнають провини
Броварський міськрайонний суд Київської області призначив розгляд кримінального провадження стосовно двох співробітників Ірпінського райвідділу міліції, які через службову недбалість допустили втечу колишнього ректора Петра Мельника, на 30 вересня
Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу сьогодні під час підготовчого судового засідання оголосив слідчий суддя Микола Шевчук.
Як зазначається в ухвалі, підстав для закриття кримінального провадження немає.
“Суд, заслухавши думки сторін, дослідивши матеріали кримінального провадження, ухвалив призначити до судового розгляду кримінальне провадження по суті у відкритому судовому засіданні суддею одноосібно на 30 вересня на 10.00 у приміщенні Броварського міськрайонного суду”, - зазначив Шевчук.
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У службовій недбалості обвинувачуються колишній заступник начальника з громадської безпеки Ірпінського райвідділу ГУ МВС України в Київській області Микола Бедрій та помічник начальника оперативного відділу чергової частини цього ж райвідділу міліції Василь Удовиченко.
На початку судового засідання адвокат Бедрія Олександр Вергеляс попросив суд перенести підготовчий розгляд справи через неявку на судове засідання з поважних причин адвоката Удовиченка.
Суд не знайшов підстав на даній стадії судового процесу за таких обставин переносити судове засідання.
У коментарі журналістам обидва обвинувачених заявили, що не визнають своєї провини. Зокрема, Удовиченко порекомендував журналістам за коментарями звернутися до його адвоката.
“Я нічого не хочу коментувати. Вини не визнаю. З моєї сторони не було жодної помилки”, - сказав він.
У свою чергу адвокат Вергеляс з цього приводу заявив: “Ми вважаємо, що це помилка”.
Водночас начальник відділу прокуратури Київської області Андрій Матвіяс, який представляє сторону обвинувачення на судовому засіданні, наголосив, що в ході досудового слідства було встановлено, що саме ці двоє осіб винні у втечі Мельника.
Як повідомляв УНІАН, Мельника було затримано 27 липня ц. р. під час одержання від двох громадян України хабарів у розмірі 40 тис. і 80 тис. грн за вступ їхніх родичів до вишу, яким він керував.
1 серпня Печерський райсуд Києва обрав Мельнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27 вересня включно. 7 серпня на Мельника одягнули електронний браслет для відстеження місця його перебування.
9 серпня стало відомо, що Мельник втік з-під домашнього арешту, скинувши електронний браслет.
14 серпня його було оголошено у міжнародний розшук.
6 вересня прокуратура завершила досудове слідство у кримінальному провадженні щодо двох службових осіб органів внутрішніх справ і передала до суду обвинувальний акт за звинуваченням їх у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України, тобто у службовій недбалості, внаслідок якої скоїв втечу затриманий.
Обвинуваченим міліціонерам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.