Звинувачені у втечі Мельника міліціонери не визнають провини

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу сьогодні під час підготовчого судового засідання оголосив слідчий суддя Микола Шевчук.

Як зазначається в ухвалі, підстав для закриття кримінального провадження немає.

“Суд, заслухавши думки сторін, дослідивши матеріали кримінального провадження, ухвалив призначити до судового розгляду кримінальне провадження по суті у відкритому судовому засіданні суддею одноосібно на 30 вересня на 10.00 у приміщенні Броварського міськрайонного суду”, - зазначив Шевчук.

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У службовій недбалості обвинувачуються колишній заступник начальника з громадської безпеки Ірпінського райвідділу ГУ МВС України в Київській області Микола Бедрій та помічник начальника оперативного відділу чергової частини цього ж райвідділу міліції Василь Удовиченко.

На початку судового засідання адвокат Бедрія Олександр Вергеляс попросив суд перенести підготовчий розгляд справи через неявку на судове засідання з поважних причин адвоката Удовиченка.

Суд не знайшов підстав на даній стадії судового процесу за таких обставин переносити судове засідання.

У коментарі журналістам обидва обвинувачених заявили, що не визнають своєї провини. Зокрема, Удовиченко порекомендував журналістам за коментарями звернутися до його адвоката.

“Я нічого не хочу коментувати. Вини не визнаю. З моєї сторони не було жодної помилки”, - сказав він.

У свою чергу адвокат Вергеляс з цього приводу заявив: “Ми вважаємо, що це помилка”.

Водночас начальник відділу прокуратури Київської області Андрій Матвіяс, який представляє сторону обвинувачення на судовому засіданні, наголосив, що в ході досудового слідства було встановлено, що саме ці двоє осіб винні у втечі Мельника.

Як повідомляв УНІАН, Мельника було затримано 27 липня ц. р. під час одержання від двох громадян України хабарів у розмірі 40 тис. і 80 тис. грн за вступ їхніх родичів до вишу, яким він керував.

1 серпня Печерський райсуд Києва обрав Мельнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27 вересня включно. 7 серпня на Мельника одягнули електронний браслет для відстеження місця його перебування.

9 серпня стало відомо, що Мельник втік з-під домашнього арешту, скинувши електронний браслет.

14 серпня його було оголошено у міжнародний розшук.

6 вересня прокуратура завершила досудове слідство у кримінальному провадженні щодо двох службових осіб органів внутрішніх справ і передала до суду обвинувальний акт за звинуваченням їх у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України, тобто у службовій недбалості, внаслідок якої скоїв втечу затриманий.

Обвинуваченим міліціонерам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.