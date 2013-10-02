Україна наступного року знизить обсяг позик на 6 мільярдів гривень

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час круглого столу повідомила директор департаменту боргової і міжнародної фінансової політики Міністерства фінансів України Галина Пахачук.

«Бюджет 2014 року більш консервативний, ніж бюджет 2013 року, і фінансування наступного року також переважно здійснюватиметься за рахунок позик і приватизації, але обсяги позик будуть знижені на 6 млрд», - сказала Пахачук.

Як повідомляв УНІАН, згідно із середньостроковою стратегією управління державним боргом на 2013-2015 роки, затвердженою Кабінетом міністром в травні цього року, загальний обсяг державних запозичень в 2013 році заплановано в обсягу 135,5 млрд грн, з яких 92,9 млрд (68,6%) становлять внутрішні запозичення, 42,7 млрд грн (31,4%) - зовнішні запозичення.

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Раніше, у вересні, перший заступник міністра фінансів України Анатолій М’ярковський повідомив, що Кабінет міністрів планує зменшити надання державних гарантій в державному бюджеті на 2014 рік на 60% - до 30 млрд грн з 50 млрд грн.