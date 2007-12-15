Президент пояснив, чому з Єханурова міністр оборони кращий за Гриценка

Президент Віктор Ющенко вважає, що призначення Юрія Єханурова міністром оборони замість Анатолія Гриценка прискорить реформування армії.

"Я виходив з тої позиції, що сьогодні армії потрібна свіжа кров", - пояснив він в інтерв`ю 5 каналу своє рішення щодо внесення кандидатури Єханурова.

"Зокрема, людина, яка б дещо по-іншому подивилася на систему роботи міністерства оборони, раціоналізувала особливо фінансові потоки, оптимізувала ту систему власності структур, які тримаються на економіці міністерства оборони", - цитує Президента "Українська правда".

За його словами, потрібно "зробити міністерство оборони міністерством, яке більше відповідає за боєздатність, ніж за колгоспи, радгоспи, лісгоспи, 42 заводи по ремонту когось чи чогось".

"Бо те що ми маємо сьогодні – це обставини, які ставлять під сумнів, що ми з 2010 року перейдемо на контрактну форму", - наголосив Ющенко.

"Міноборони зараз - це міністерство реформування. Якщо ми залишимо його таким як воно є, тільки педалювати на фінанси буде велика помилка", - вважає президент.

"Тому треба завести свіже око", - сказав Ющенко. За його словами, потрібно зробити "досить унікальні кроки" по чутливих питаннях – сфері фінансів, організації. "Переконаний, що це буде ревізія надзвичайно серйозна", - вважає він.

Водночас Ющенко підкреслив, що зміна кандидатури на міністра оборони – "це не крок проти міністра, не крок проти відповідного складу, особливо верховного керівництва"

"Переконаний, що кожний високодостойний міністр із попереднього складу уряду знайде місце і буде забезпечений достойним місцем для застосування своїх якостей", - пообіцяв він.