Ющенко про 2005 рік, діалог з бізнесом, тіньову економіку та компроміси

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається, що в 2008 році політична стабільність в державі сприятиме більш динамічному розвитку економіки.

Про це він заявив в інтерв’ю “5-му каналу” в неділю.

Глава держави зауважив, що в поточному році приріст валового внутрішнього продукту становив 7,6 відсотка і висловив сподівання, що ці темпи не будуть зменшені в наступному році. Навпаки, Президент прогнозує, що в 2008 році збільшаться надходження до бюджету. Він нагадав, що в 2005 році приріст до бюджету становив майже 50 відсотків.

В.ЮЩЕНКО вважає, що збільшити надходження до бюджету в наступному році допоможе діалог з бізнесом, який можливий після детінізації значної частини економіки, через впровадження нового митного і податкового кодексів.

За словами Президента, це дозволить спрямувати кошти на соціальні проекти. Він повторив деякі свої соціальні ініціативи щодо дітей-сиріт, військових пенсіонерів, тощо.

“З точки зору економічних, фінансових, фіскальних процесів ми повинні, те , що маємо, зберегти і прискорити. І це буде доброю платформою для того, щоб зустріти нову політичну стабільність. І я закликаю все суспільство, всі політичні сили знайти в собі мужність і думати та дихати компромісом”, - сказав Глава держави, зауваживши, що безкомпромісна політика є “політикою тиранії” і рано, чи пізно призводить до негативних наслідків.

В.ЮЩЕНКО висловив сподівання, що парламентські сили зрозуміють, що не можна бути в опозиції до країни.