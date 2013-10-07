Депутат міськради в Херсоні збив насмерть велосипедиста - ЗМІ

Екс-директор ВАТ "Херсонський суднобудівний завод" (2005-2013), депутат Херсонської міськвиконкому (Партія регіонів) нині керівник всього суднобудівного підрозділу "Смарт Холдингу" - "Смарт Марітім" Василь Федін збив насмерть велосипедиста в Херсоні, пише Херсон online.

Як повідомив нашому виданню джерело в правоохоронних органах області ДТП сталося вчора, 6 жовтня орієнтовно о 18:55.

Федін за кермом службової Toyota Camry (реєстраційний номер ВТ 0654 ВА), рухаючись Бериславським шосе в районі перехрестя з вул. Врожайною скоїв наїзд на невстановленого чоловіка, який рухався на велосипеді в попутному напрямку та почав перетинати проїжджу частину Береславского шосе.

В результаті ДТП невстановлений велосипедист від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці пригоди.

Автомобіль Toyota Camry і велосипед загиблого, доставлені на майданчик тимчасово затриманого транспорту УМВС України в Херсонській області.

Труп велосипедиста направлено до Херсонського обласного бюро СМЕ для проведення судово-медичного дослідження з метою встановлення причини смерті.

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За даним фактом 06.10.2013 ВР ДТП СУМВС України в Херсонській області внесено дані в ЕДДР з попередньої правової кваліфікацією за ч.2 ст.286 КК України.

В даний час у зазначеному кримінальному провадженні виконуються першочергові слідчі дії та вживаються заходи до встановлення особи загиблого громадянина .

Питання на контролі в УМВС та прокуратурі області.

Нагадаємо, що Наглядова рада ПАТ «Херсонський суднобудівний завод» (ХСЗ ) своїм рішенням звільнив В.Федіна "за власним бажанням" з посади генерального діреткора ХСЗ і з 18 квітня 2013 призначив на цю посаду Олега Федака, який раніше обіймав посаду першого заступника генерального директора.

Василь Федін очолював ХСЗ з 2005 року, був призначений виконавчим директором Smart Maritime Group (всього суднобудівного напряму «Смарт- холдингу»). Штаб -квартира Smart Maritime Group знаходиться в Миколаєві.

Федін залишається депутатом Херсонської міськради (ПР).