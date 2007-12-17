Положинський, Приступа і Криса співатимуть на своїй прес-конференції

18 грудня (вівторок) у прес-центрі «Главред-медіа» прес-конференція з нагоди виходу платівки «ПоНеДіЛоК», створеної творчою коаліцією «Тричі». «Тричі» – проект, до складу якого увійшли фронт-мени 3-х колективів: Сашко Положинський (Тартак), Едуард «Діля» Приступа (НеДіля) та Орест Криса (Татхагата). Учасники прес-конференції : Юрий Свірко – виконавчий директор рекордингової компанії «Астра», Сашко Положинський – фронт-мен групи «Тартак», Едуард «Діля» Приступа – фронт-мен групи «НеДіля», Орест Криса – фронт-мен групи «Татхагата» Планується живий спів учасників. Початок о 14.00. Адреса: вул. Стрітенська, 2/8 , вхід через арку на Стрілецькій Акредитація за тел.. 066 - 797-02-42

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