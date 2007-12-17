Положинський, Приступа і Криса співатимуть на своїй прес-конференції

15:15, 17 грудня 2007
Суспільство
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18 грудня (вівторок)  у прес-центрі  «Главред-медіа» прес-конференція з нагоди виходу платівки «ПоНеДіЛоК»,  створеної  творчою коаліцією «Тричі». «Тричі» – проект, до складу якого увійшли фронт-мени 3-х колективів: Сашко Положинський (Тартак), Едуард «Діля» Приступа (НеДіля) та Орест Криса (Татхагата).  Учасники прес-конференції : Юрий Свірко – виконавчий  директор рекордингової компанії «Астра», Сашко Положинський – фронт-мен групи «Тартак», Едуард «Діля» Приступа – фронт-мен групи «НеДіля», Орест Криса – фронт-мен групи «Татхагата»

Планується  живий спів  учасників.

Початок о 14.00.

Адреса: вул. Стрітенська, 2/8 , вхід через арку на  Стрілецькій

Акредитація за тел.. 066 - 797-02-42

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