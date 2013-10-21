У Харкові школярки крали ключі в однокласників і грабували їхні домівки

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Зокрема, як зазначили в УЗГ, під час уроків школярки таємно викрадали ключі від квартир у своїх однокласників, після чого, користуючись інформацією про відсутність господарів дома, проникали до квартири та скоювали крадіжку. Викрадене - побутову техніку, коштовності вони одразу здавали до ломбарду, а отримані гроші витрачали на свої потреби. Підозрювані вже зізналися у скоєнні чотирьох таких злочинів.

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Слідчим відділом Комінтернівського райвідділу дівчатам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 статті 185 (крадіжка, поєднана з проникненням у житло) Кримінального кодексу України.