Тимошенко: треба за лічені дні виявити фінансові ресурси України

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО першочерговим завданням нового уряду вважає доопрацювання і ухвалення законопроекту про державний бюджет на 2008 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час брифінгу.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що до кінця року залишилося два тижні, а проект бюджету навіть не ухвалений у першому читанні. «І тому перші наші кроки, безумовно, будуть спрямовані на те, щоб за лічені дні виявити фінансові ресурси України, відкоригувати бюджет і найближчими днями подати до Верховної Ради новий проект бюджету», - сказала вона.

При цьому, за словами прем’єр-міністра, цей проект має враховувати положення програми БЮТ «Український прорив».

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що досконалий бюджет за два тижні розробити неможливо, і тому уряд одразу ж розпочне роботу над його змінами. «Він не може бути таким, який би ми хотіли бачити, бо часу абсолютно обмаль», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.