У Хмельницькій області чоловік підпалив будинок і повісився

Житель Хмельниччини підпалив будинок і покінчив з собою. Правоохоронці з'ясовують, що штовхнуло 41-річного жителя одного з сіл Теофіпольського району до таких радикальних дій, пише Комсомольська правда.

Повідомлення про пожежу надійшло близько полудня 23 жовтня. На виклик одразу виїхали рятувальники та слідчо-оперативна група Теофіпольського райвідділу міліції. Через годину пожежу вдалося ліквідувати. При огляді місця події правоохоронці виявили тіло власника будинку, повідомляє Пресс-служба МВС області.

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За словами співмешканки чоловіка, напередодні вони посварилися, але суперечку вдалося залагодити. Вранці жінка спокійно пішла на роботу, а вже за кілька годин була ошелешена страшною звісткою.

Попередньо встановлено, що чоловік спочатку підпалив горище власного будинку, а потім повісився на сходах, які вели туди. Зараз відкрито кримінальну справу за статтею "Умисне знищення або пошкодження майна". Що конкретно штовхнуло чоловіка до таких радикальних дій, точно дізнатися вже, напевно, не вдасться, але правоохоронці і далі працюють над з'ясуванням всіх обставин події.