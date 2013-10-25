Міндоходів з початку жовтня зібрало майже 11 млрд грн єдиного соцвнеску

«Зміна адміністратора єдиного соціального внеску не принесла жодних незручностей платникам - за перші три тижні адміністрування ЄСВ органами Міндоходів прийнято і оброблено 660 тис. звітів, а надходження внеску становили майже 11 млрд грн», - йдеться в повідомленні.

При цьому, за даними міністерства, дві третини звітів було надано платниками за допомогою системи електронної звітності. Аналітики відомства очікують у подальшому стабільного збільшення питомої ваги електронних документів у загальному обсязі звітності з ЄСВ.

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Прес-служба також повідомила, що у зв'язку із зміною адміністрування ЄСВ платники не зіштовхнулися з чергами або іншими труднощами при наданні звітності, а всі кошти, які надійшли на рахунки Міндоходів, були оперативно розподілені між фондами соціального страхування.

Як повідомляв УНІАН, процедуру адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування Міністерство доходів і зборів почало з 1 жовтня 2013 року. Саме з цього періоду суми нарахованого єдиного внеску підлягають сплаті на рахунки органів Міндоходів, відкриті в Головних управліннях Державного казначейства України.

Раніше міністерство повідомило, що воно розраховує компенсувати можливе зниження надходжень з єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, у разі зниження ставок ЄСВ, за рахунок збільшення платежів з податку на додану вартість і податку на прибуток з одночасним збільшенням платежів з податку на доходи громадян.