ВР спростила реєстрацію бізнесу і відкрила доступ до даних про підприємців

Верховна Рада України внесла зміни до Податкового кодексу України і спростила процедуру реєстрації бізнесу, одночасно зробивши безплатним доступ до інформації державних реєстрів про суб'єктів господарювання.

За законопроект №2054а у другому читанні і в цілому проголосували 239 народних депутатів за необхідних 226.Представляючи законопроект, розроблений у Кабінеті міністрів і зареєстрований у парламенті в травні поточного року, голова Комітету ВР з питань податкової і митної політики Віталій Хомутинник звернув увагу, що на друге читання до законопроекту було запропоновано 153 поправки, і напередодні голосування всі спірні моменти в законопроекті було узгоджено.

Серед нововведень, обумовлених прийнятим законом, значаться такі: інформація про відкриття або закриття банківських рахунків платниками податків повинна надходити в органи Міністерства доходів і зборів в день відкриття або закриття, а не протягом трьох днів, як було раніше. Крім того, скасовано обов'язкову процедуру отримання довідки про взяття на облік або зняття платника податків з обліку для реєстрації цих даних у Єдиному реєстрі суб'єктів господарювання. Причому дані про постановку на облік або зняття з обліку повинні також бути оприлюднені на сайті Міндоходів не пізніше наступного дня з моменту реєстрації суб'єкта підприємництва або зняття його з обліку.

Прийнятий закон також скасовує необхідність отримання свідоцтв платника ПДВ, єдиного податку - вся необхідна інформація вноситиметься до реєстрів і баз даних Міністерства доходів і зборів. Документ також спрощує процедуру реєстрації нерезидента - платника податків, але передбачає право контролюючих органів на проведення позапланової перевірки підприємства – постійного представництва нерезидента в разі його закриття і припинення діяльності в Україні.

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Закон зобов'язує суб'єктів підприємництва, які здійснюють свою діяльність з використанням спрощеної системи оподаткування, зокрема 1 і 2 груп, переходити на загальну систему оподаткування у випадку, якщо вони порушили правила ведення бізнесу, передбачені для своїх категорій платників податків - спрощенців. Якщо ж правила було порушено, і при цьому суб'єкт підприємництва нагромадив податковий борг, його ліцензія платника єдиного податку анулюється.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня Верховна Рада України прийняла закон «Про внесення змін до закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців» щодо спрощення реєстрації осіб як платників податків.

Законом передбачено можливість подачі заяви про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість і/або обрання спрощеної системи оподаткування державному реєстраторові як додатка до реєстраційної картки, яка подається для здійснення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця.

Згідно із законом, в органи державної податкової служби одночасно з відомостями реєстраційної картки на здіснення державної реєстрації юридичної особи і фізичної особи-підприємця передається електронна копія заяви про обрання спрощеної системи оподаткування і/або заяви про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, виготовлена шляхом сканування, якщо такі заяви додаються до реєстраційної картки.