Премію імені Ігоря Лубченка присуджено Наталії Лигачовій

Керівник проекту “Телекритика” Наталія Лигачова визнана лауреатом премії захисту свободи слова імені Ігоря Лубченка. Відповідне рішення прийняла конкурсна комісія. Нагадаємо, що премія присуджується вдруге і вручається 3 листопада - до дня народження Ігоря Лубченка, журналіста, редактора, колишнього голови НСЖУ. На здобуття премії пані Наталію висунула Львівська обласна організація Національної спілки журналістів України.

Здобуття цієї нагороди — це не лише особисте визнання, а й визнання всієї команди проекту “Телекритика”, створеного в 2001 році, - зазначає в коментарі прес-службі НСЖУ Наталія Лигачова.

“Для мене велика честь отримати цю нагороду. Адже саме визнання колег – це найцінніше та найважче, чого можна досягти у професійному житті”, - коментує вона.

Як каже Наталія Лигачова, незалежні медіа завжди є загрозою для корумпованих політиків, і в будь-якій країні їх багато хто не любить. Адже вони здатні викрити та донести до громадськості факти, які б дехто дуже волів приховати.

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“Сьогодні в Україні ми спостерігаємо загострення боротьби з журналістами, громадськими організаціями, які відстоюють принципи свободи слова та плюралізму думок в інформаційному просторі, - продовжує пані Наталія. - Місією проекту “Телекритика” є спонукання вітчизняних медіа до дотримання найвищих стандартів у журналістиці. Тож підтримка цих зусиль саме Національною спілкою журналістів, яка об’єднує в своїх лавах тисячі професіоналів, дуже промовиста та важлива. Разом ми сильніші, разом нам легше відстоювати наше право на професію й право суспільства знати. Бажаю всім колегам творчої наснаги та витримки, правда – за нами”.

Крім цього, конкурсна комісія вирішила відзначити здобутки в боротьбі за свободу слова ще одного колеги — кореспондента житомирської обласної газети “Ваші інтереси” Петра Тарасюка. Його було висунуто Житомирською обласною оранізацією НСЖУ. Петро Тарасюк — автор численних літературних праць та лауреат багатьох професійних конкурсів, автор Гімну журналістів, який був виконаний на Міжнародному фестивалі журналістики “Віра. Надія. Любов”.