У Донецьку думають, що уряд Тимошенко зробить тільки гірше

Голова Донецької обласної ради Анатолій БЛИЗНЮК вважає, що від діяльності уряду на чолі з Юлією ТИМОШЕНКО "буде гірше".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції після закінчення роботи сесії облради.

"На жаль, але краще не буде, буде гірше. Й люди повинні це розуміти", - сказав А.БЛИЗНЮК. При цьому він додав, що "наше завдання зробити так, щоб пом`якшити цю всю ситуацію на місцях". "Це наше першочергове завдання. Ми цим і займаємося", - підкреслив А.БЛИЗНЮК.

На його думку, ситуація в країні почала погіршуватися ще з моменту оголошення дострокових парламентських виборів. "Все почало потроху валитися, як картковий будиночок, і продовжує до сьогоднішнього дня", - вважає голова облради.

А.БЛИЗНЮК назвав висловлювання Ю.ТИМОШЕНКО з питання транспортування російського газу "голослівними".

"Заяви, що ми росіян поставимо на місце по транспортуванню газу, треба про всяк випадок розуміти, що по нашій території тисяча кілометрів, а до нашої території – ще дві тисячі кілометрів. І рівно стільки, скільки ми хочемо заробити на тисячі, ми втратимо на двох тисячах. Не можна голослівно про це говорити. Це комплексно. Тому люди розуміють, що вони однозначно втратили", - зазначив А.БЛИЗНЮК.