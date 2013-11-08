Україна через СОТ вимагає від Росії звіту про результати перевірки Roshen

Україна через Світову організацію торгівлі (СОТ) закликала Росію надати детальний звіт про проведену наприкінці жовтня перевірку кондитерських фабрик Roshen і обгрунтувати запроваджені в липні обмеження на експорт українських кондитерських виробів до країни.

Про це йдеться в заяві України на засіданні комітету СОТ щодо технічних бар'єрів у торгівлі 29-31 жовтня, опублікованому на сайті організації.

«Україна вважає, що заборону на поставку до Росії деяких українських кондитерських виробів було введено несподівано, непрозоро і без доказів ризику для споживачів. Українська делегація закликає Росію надати офіційний, докладний звіт інспекції, і просить Росію зняти заборону і вжити менш жорстких торговельних заходів», - сказано в заяві.

Російська сторона у свою чергу заявила, що втручання СОТ у даному конфлікті не є обов'язковим, оскільки жодних нових вимог до української продукції країна не запроваджувала, а припинення імпорту кондитерських виробів пов'язане з розбіжностями законодавства Росії й України в питаннях якості продукції. Тому рішення Росії може бути переглянуте лише після того, як процес виробництва і якість кондитерських виробів буде повністю приведено у відповідність з санітарними нормами РФ.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня Росспоживнагляд запровадив заборону на поставку до РФ кондитерської продукції з українських фабрик корпорації Roshen у зв'язку з невідповідною якістю.

Росспоживнагляд інспектував українські фабрики корпорації 21-24 жовтня, в результаті чого заявив, що продукція Roshen не відповідає санітарним вимогам Росії, а робота експертів відомства на території України проходила в неділовій і недружній обстановці, що створювалася керівництвом Мінагропроду України.

Українське міністерство, у свою чергу, заявило, що висновки Росспоживнагляду за результатами проведення перевірки є безпідставними і містять неправдиву інформацію. У міністерстві підкреслили, що інспекційна група російського відомства порушила законодавство і України, і Росії, а також вимоги Світової організації торгівлі, порушивши процедуру перевірки і відмовившись від конструктивного вирішення даної проблеми.

В результаті Україна в рамках членства у СОТ ініціювала розгляд з питання захисту інтересів українських виробників кондитерських виробів.