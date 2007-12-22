«Збережи старий Київ» звертається до міліції та Тимошенко

Громадянська ініціатива «Збережи старий Київ» вимагає від Міністерства закордонних справ України повної відмови від будівництва житлового будинку на перетині провулка Десятинного і Пейзажної алеї в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив представник громадянської ініціативи «Збережи старий Київ» Андрій ГОРБАЛЬ на прес-конференції в УНІАН.

Він звернувся з проханням до нового керівництва МЗС пояснити, чи означає рішення міністерства про припинення договору з інвестором будівництва будинку - АТ «Українське майно», остаточну відмову від планів будівництва, і чи продовжується співпраця з іншою компанією - замовником будівництва, ТОВ «УМ-ІНВЕСТ».

«Ми переконані, що плани будь-якого житлового багатоповерхового будівництва на цій території повинні бути відмінені, а імена реальних зацікавлених осіб мають бути опубліковані», - говориться в поширеному на прес-конференції прес-релізі організації.

А.ГОРБАЛЬ висловив готовність працювати з новим урядом і сподівається, що новий міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО «адекватно відреагує і відмовиться від планів будівництва».

За його інформацією, Міністерство закордонних справ у 2004 році підписало договори про спільну діяльність з двома фірмами – ОА «Українське майно» і ТОВ «УМ-ІНВЕСТ», обидві компанії очолює Віталій НАЗАРОВ.

Як зазначив А.ГОРБАЛЬ, саме компанія «УМ-ІНВЕСТ» виступила замовником вирубки дерев на Пейзажній алеї.

На його думку, необхідно знайти відповідь на питання: «хто стоїть за цим будівництвом», оскільки МЗС має одержати тільки 20% від загальної кількості квартир (59 квартир) у будинку.

А.ГОРБАЛЬ повідомив, що за інформацією, розміщеною у відкритих джерелах, засновниками АТ «Українське майно» є громадська організація «Український фонд підтримки реформ» і повне товариство «Київ-Либідь». У свою чергу засновниками «Українського фонду підтримки реформ» були Віктор ПИНЗЕНИК, Ігор ГРИНІВ і Сергій ТЕРЬОХІН.

Він уточнив, що не має претензій до С.ТЕРЬОХІНА, і просить його приєднатися до ініціативи щодо заборони будь-якого будівництва на Пейзажній алеї.

Водночас, за інформацією А.ГОРБАЛЯ, станом на кінець 2006 року інвесторами «Українського майна» були американська компанія Eclad Investment Ltd (володіє 91,110% акцій) і почесний консул Філіппін в Україні Валерій КОВАЛЕНКО (8,210% акцій).

При цьому засновниками повного товариства «Київ-Либідь» були Ольга ПОГРЕБНА і ТОВ «Леос», яке було ліквідоване в 2004 році.

За даними А.ГОРБАЛЯ, коли активісти громадянської ініціативи спробували знайти офіс ТОВ «УМ-ІНВЕСТ» по вул. Сокальського, 4, його там не виявилося.

У свою чергу адвокат Ольга ПОДДУБНА зазначила, що будь-яке будівництво на земельній ділянці незаконно, оскільки вона входить в межі охоронної зони споруд Софіївського собору, до заповідника «Стародавній Київ» і до охоронної зони Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Крім того, існує рішення суду, що забороняє будівництво на цій території.

Представник громадянської ініціативи Артем ЧАПАЙ зазначив, що організація вимагатиме від мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО скасування рішення про виділення земельної ділянки Міністерству закордонних справ.

За його інформацією, ділянка зараз не захищена, там знаходяться будівельні плити і виритий котлован завглибшки 5 метрів.

«Ми готові до більш радикальних дій, ніж знесення забору», - сказав він.

Представники громадянської ініціативи також звертаються до прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, щоб у рамках проголошеної Всеукраїнської антикорупційної експертизи було розслідувано ситуацію навколо Пейзажної алеї і заборонено будь-яке будівництво.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня ц.р. прес-служба Міністерства закордонних справ України заявила про скасування повноважень АТ „Українське майно” на будівництво житлового будинку на перетині провулка Десятинного і Пейзажної алеї в Києві.

Відповідно до наказу на той час міністра Арсенія ЯЦЕНЮКА, Міністерство закордонних справ України скасувало повноваження акціонерного товариства „Українське майне” на здійснення керівництва спільною інвестиційною діяльністю з будівництва згаданого будинку, які були закріплені у відповідному договорі, у зв`язку з недотриманням цією фірмою ряду його положень і широким суспільним розголосом цієї справи.

«Таким чином, це рішення робить неможливим проведення подальших робіт з будівництва житлового будинку від імені МЗС України без узгодження з міністерством”, - зазначає прес-служба.