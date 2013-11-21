Підписання Угоди з ЄС не гарантує нових кредитів - представництво МВФ в Україні

Про це повідомив журналістів голова Представництва МВФ в Україні Жером Ваше на інвестиційному форумі в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами Ваше, «немає зв'язку між підписанням Угоди про асоціацію і програмою з МВФ. Я хочу підкреслити, що це неправильні сподівання, які потрібно виключити».

Водночас представник МВФ нагадав про ризики, з якими зіткнеться Україна, якщо відкладатиме впровадження рекомендацій МВФ.

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«Існує необхідність повномасштабної політики реформування. Щодо нашої політики, то ми досить постійні і дивимося крізь призму дисбалансів», - зазначив Ваше і нагадав про рекомендації за підсумками останньої місії щодо забезпечення гнучкого обмінного курсу, зниження фіскального дефіциту, зокрема внаслідок підвищення тарифів на газ, і реформування фінансового сектору.

«Уряд працює над виробленням пропозиції про реформування політики, яка буде відповіддю на ці питання», - резюмував глава Представництва МВФ в Україні.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд в офіційній заяві за підсумками роботи місії в Україні в жовтні поточного року повідомив про наміри продовжити технічні консультації з урядом України, в рамках яких буде розроблено пакет заходів для вирішення всіх викликів, що стоять перед Україною.

На думку місії МВФ, щоб ліквідовувати слабкі ланки і відновити економічне зростання, необхідно вжити заходів щодо забезпечення «зростання гнучкості обмінного курсу, доповненого політикою зміцнення фінансового сектору, докласти амбітних зусиль з консолідації фіскальної ситуації, підвищення внутрішніх тарифів на енергоресурси, а також реалізації комплексних структурних реформ, направлених на поліпшення бізнес-клімату і підтримку економічного зростання».

За інформацією Міністерства фінансів України, на даний час співпраця України з Міжнародним валютним фондом сконцентрована у галузі технічних консультацій, у зв'язку із завершенням терміну дії останньої програми «стенд-бай», і остання місія не займалася питаннями відновлення кредитування з боку МВФ.

У той же час, раніше Президент України Віктор Янукович в інтерв'ю інформагентству Bloomberg заявляв, що український уряд налаштований оптимістично щодо досягнення цього року угоди з Міжнародним валютним фондом про надання кредиту. За словами глави держави, Україна виконала всі умови надання фінансування, окрім одного - підвищення цін на газ для населення. Разом з тим, Україна пропонує замінити цю умову іншою і готова до відповідних переговорів.

Нагадаємо, Україна планує підписати угоду про асоціацію і зону вільної торгівлі з Євросоюзом на саміті “Східного партнерства” у Вільнюсі 29 листопада. На даний час у експертів немає повної упевненості, що угоду буде підписано.