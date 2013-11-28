Кількість іноземців-платників податків в Україні з початку року зросла на 10%

Кількість іноземців, зареєстрованих у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, з початку року збільшилася на 10% і на 1 листопада становила 547,5 тис. осіб, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства доходів і зборів України.

Як наголошується, щомісячно кількість іноземців - платників податків збільшується в середньому на 4 тис. осіб. «Наприклад, у жовтні для отримання реєстраційних номерів в органи доходів і зборів звернулося близько 4,7 тис. іноземних підданих», - повідомили у прес-службі.

У Міндоходів звернули увагу, що така динаміка зростання безпосередньо пов'язана із спрощенням процедури реєстрації платників податків і розвитком податкового сервісу.

«Сьогодні подати заявку на реєстрацію платником податків можна в будь-якій інспекції – незалежно від місця перебування або тимчасової реєстрації. Скорочено терміни реєстрації і видачі облікової картки, а також довідки про зміну реєстраційного номера з 10 до 5 днів», - роз'яснили в Міндоходів.

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Довідка УНІАН. В Україні в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків зареєстровано 44,5 млн. осіб. Іноземні громадяни та особи без громадянства можуть одержати облікову картку платника податків у головних управліннях Міндоходів в регіонах, при цьому громадяни України, які хочуть одержати реєстраційний номер, повинні звернутися в підрозділи Міндоходів за місцем проживання або отримання доходів.

Обсяг платежів з податку на доходи фізичних осіб у січні-серпні поточного року становив 46,5 млрд грн.