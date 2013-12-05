Сі Цзіньпін і Янукович зустрілися у Пекіні
Україна та Китай мають значний потенціал для успішного розвитку співпраці
Як передає кореспондент УНІАН, на цьому наголошували лідер КНР Сі Цзіньпін та Президент України Віктор Янукович під час їхньої зустрічі в Пекіні.
Глава КНР, вітаючи Януковича, назвав його великим другом китайського народу. За його словами, Президент України зробив великий внесок у встановлення стратегічних відносин між Україною та Китаєм.
“Я це високо оцінюю”, - сказав він.
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Сі Цзіньпін висловив готовність продовжувати діалог, зауваживши, що сьогодні в ході зустрічі віч-на-віч вже було досягнуто важливих домовленостей. Водночас він не уточнив, про що йдеться.
У свою чергу Янукович висловив впевненість, що високий рівень взаєморозуміння сприяє встановленню партнерських відносин, наповнення їх конкретним змістом та сприяє їх активізації.
“Саме головне, що у нас є, це фундамент довіри”, - сказав Янукович.