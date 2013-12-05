Сі Цзіньпін і Янукович зустрілися у Пекіні

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому наголошували лідер КНР Сі Цзіньпін та Президент України Віктор Янукович під час їхньої зустрічі в Пекіні.

Глава КНР, вітаючи Януковича, назвав його великим другом китайського народу. За його словами, Президент України зробив великий внесок у встановлення стратегічних відносин між Україною та Китаєм.

“Я це високо оцінюю”, - сказав він.

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Сі Цзіньпін висловив готовність продовжувати діалог, зауваживши, що сьогодні в ході зустрічі віч-на-віч вже було досягнуто важливих домовленостей. Водночас він не уточнив, про що йдеться.

У свою чергу Янукович висловив впевненість, що високий рівень взаєморозуміння сприяє встановленню партнерських відносин, наповнення їх конкретним змістом та сприяє їх активізації.

“Саме головне, що у нас є, це фундамент довіри”, - сказав Янукович.