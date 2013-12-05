21-а Благодійна ярмарка в Киеве перенесена на лютий 2014 року

Міжнародний жіночий клуб міста Києва з прикрістю повідомляє про те, що зважаючи на події, що відбуваються в Києві, Благодійний Ярмарок не буде проведено 7 грудня 2013 року в Київ Експо Плаза (вул. Салютна 2-б, 2-й павільйон).

Ми плануємо перенести захід на лютий 2014. Всі вхідні квитки та Лотерейні Квитки, які були придбані раніше, будуть дійсними на нову дату.

Запити щодо надання додаткової інформації прохання надсилати за адресою fundraising@iwck.org