Негода знеструмила 47 населених пунктів у чотирьох областях

В ніч з 9 на 10 грудня внаслідок несприятливих погодних умов (пориви вітру, сніг) та через спрацювання систем захисту ліній електропередач, сталося знеструмлення 47 населених пунктів у чотирьох областях. Про це повідомляє ДСНС.

У Дніпропетровській області знеструмлено 20 н.п., Вінницькій – 14 н.п., Кіровоградській – 8 н.п., Херсонській – 5 н.п.

До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.