Негода знеструмила 47 населених пунктів у чотирьох областях
08:25, 10 грудня 2013Суспільство
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Постраждали Дніпропетровська, Вінницька, Кіровоградська та Херсонська області.
В Україні негода
В ніч з 9 на 10 грудня внаслідок несприятливих погодних умов (пориви вітру, сніг) та через спрацювання систем захисту ліній електропередач, сталося знеструмлення 47 населених пунктів у чотирьох областях. Про це повідомляє ДСНС.
У Дніпропетровській області знеструмлено 20 н.п., Вінницькій – 14 н.п., Кіровоградській – 8 н.п., Херсонській – 5 н.п.
До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.
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