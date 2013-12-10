Україна домовилася з Естонією щодо видобутку сланцю та розвитку вантажоперевезень

В Естонії завершилось засідання Міжурядової українсько-естонської комісії з питань економічного, промислового та науково-технічного співробітництва.

За результатами засідання Комісії досягнуті домовленості про розвиток спільних економічних проектів. Зокрема, йдеться про вантажоперевезення Балтійське море - Чорне море (контейнерний поїзд "ZUBR") і спільний проект з промисловим концерном VKG (видобуток і переробка сланців Болтиського родовища Кіровоградської обл.). Про це повідомила Міністр соцполітики Наталія Королевська в Талліні.

«Я переконана, що створена основа для активізації економічного співробітництва. Оцінити нашу роботу можна буде в 2015 р., коли в Києві відбудеться чергове засідання Комісії», - підсумувала Міністр .

Крім того, за словами Королевської, в ході візиту естонська сторона поділилася досвідом впровадження "електронного уряду", розвитку малого та середнього бізнесу (промислові парки, інкубатори тощо), а також передовими досягненнями в питаннях енергоефективності та вирішення соціальних питань.

Довідка.

Концерн VKG є найбільшим виробником сланцевого масла та хімікатів. VKG керує всім сланцевим ланцюжком, починаючи від видобутку сланцю та його переробки, до продажу продуктів тонкої хімії. VKG займає друге місце у світі в галузі використання сланцю, після сланцепереробного комплексу в Китаї Fushuni.

Контейнерний поїзд «ZUBR» почав курсувати в Україні в лютому 2012 року. Він курсує за маршрутом Іллічівськ-Таллін і проходить по території чотирьох держав: України, Білорусі, Латвії та Естонії. Реалізація проекту «ZUBR» дозволила перевізникам здійснити перевезення за пільговими тарифами, однаковими для всіх країн-учасниць, і отримати додаткову знижку в 20% від загальноприйнятих тарифів при експортно-імпортних перевезеннях. В рамках проекту також використовується спрощена процедура митного та прикордонного огляду. Це дозволяє поїзду подолати маршрут довжиною більше 2 тис. км за 58 годин, у той час як доставка контейнерів автомобільним транспортом займає майже удвічі більше часу.