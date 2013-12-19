Сьогодні православні відзначають День святителя Миколая Чудотворця

Святитель Миколай вважається покровителем мандрівників і мореплавців і є одним із найшанованіших святих у православному світі.

Святитель Миколай, який жив у III-IV століттях, прославився як великий угодник Божий, тому в народі його зазвичай називають Миколаєм Угодником.

Він вважається захисником від усіх бід і нещасть. Християни вірять, що й сьогодні він здійснює безліч чудес на допомогу людям.

За церковним переказом, Миколай Чудотворець народився близько 270 року від Різдва Христова в Малій Азії. Жив у грецькому поселенні Патара Римської провінції Лікія.

Вважається, що Миколай був народжений у сім'ї заможних християн. Після смерті батьків Миколай пожертвував увесь свій спадок, а потім став священнослужителем.

Святитель Миколай дожив до глибокої старості. Після нетривалої хвороби він мирно помер 6 (19) грудня 342 року, й був похований у соборній церкві міста Міри (на території сучасної Туреччини). У травні 1087 року італійськими купцями мощі святителя були перевезені до Італії й наразі знаходяться в крипті базиліки Св. Миколая в місті Барі (Італія).