У новорічну ніч на Майдані стрілятимуть 20 хвилин

Цього року організатори вирішили зробити новорічну ніч на Майдані у форматі сімейного свята: і батьки, і діти отримають своє. На сцені біля Головпошти виступлять музичні гурти для молоді: "Тартак" і "ТНМК", і для старшого покоління – "Пісняри" і французька група "Оттован", які були популярними в 80-х роках.

Про святкування Нового року на Майдані виданню "Газета по-киевски" розповіли Володимир Гончарук, начальник ГУ внутрішньої політики, і режисер Марина Круглова з компанії "Глобал-Арт", якій київська адміністрація довірила організовувати свято.

На сімейне свято киян чекають на Майдані на 21.00, коли і почнеться дійство. Вести вечір, веселити присутніх жартами і оголошувати вихід артистів буде народний артист України Анатолій Гнатюк. Трохи пізніше дев`ятої вечора розпочнеться фольклорна програма у виконанні народного ансамблю "Червона калина". Після них заспівають поки що не дуже іменитий дует Ганни Добридневої і Івана Дорна і співак Денис Барканов.

А близько 22.00 хіти виконає легендарна білоруська група "Пісняри". За ними, знову ж таки для цінителів музики 80-х, з`явиться французька група "OTTAWAN". Після одинадцятої вечора на сцену вийде група "ТНМК". Як сказав нам Фагот з "ТНМК", пісні для новорічної ночі ще не вибрали, але ясно, що це будуть тільки хіти.

– Що саме заспіваємо на Майдані, ще не вирішили. Швидше за все, виберемо краще з нашого репертуару і порадуємо цим киян, – говорить Фагот.

Чи буде мер особисто поздоровляти киян – ще невідомо. Як мінімум заплановано п`ятихвилинне поздоровлення Леоніда Черновецького на телеканалі "Київ". А за десять хвилин до опівночі на екранах Майдану покажуть привітальне слово Президента, яка закінчиться з новорічним ударом годинника. Як тільки куранти замовкнуть, на Майдані заспівають гімн України і почнеться фейєрверк у супроводі лазерного шоу.

Салют триватиме рівно 20 хвилин 08 секунд, тим самим символізуючи рік, що прийшов. І під кінець, для найстійкіших, заспіває група "Тартак". Закінчиться святкування рівно о першій годині ночі 1 січня.

З новорічного шоу можна буде спокійно доїхати додому – метро працюватиме до 3.00–3.30 ранку: точне рішення ще не ухвалене.