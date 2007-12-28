Нафтогаз збирається позичити ще 280 мільйонів

НАК "Нафтогаз України" має намір залучити кредит ВАТ «Ощадбанк» на суму 280 млн. грн.

Про це УНІАН повідомило джерело, близьке до уряду.

За словами співрозмовника агентства, на початку грудня компанія, відповідно до ст. 13 Закону України "Про державний бюджет України на 2007 рік", погодила проект кредитного договору з Міністерством палива та енергетики і Міністерством фінансів.

Крім того, наприкінці листопада правління НАК "Нафтогаз України" розглянуло і схвалило проект кредитного договору.

Також джерело повідомило, що компанія залучає кредитні кошти для закупівлі в ЗАТ "УкрГаз-Енерго" природного газу для його подальшого постачання в 2008 році підприємствам теплокомуненерго та бюджетним організаціям.

На сьогодні компанія чекає узгодження проекту кредитної угоди від Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків.