Луценко просить нового начальника Львівської міліції бути обережнішим з кадрами

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО представив особовому складу нового начальника Головного управління МВС у Львівській області Василя ПІСНОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, офіційне представлення генерал-майора міліції В.ПІСНОГО у Львові розпочалося сьогодні після 21.00. (Ю.ЛУЦЕНКО прилетів у Львів з Севастополя, де він сьогодні представляв нового начальника Управління МВС у Севастополі генерал-майора міліції Валерія ПЄТУХОВА - УНІАН.)

Ю.ЛУЦЕНКО подякував попереднику В.ПІСНОГО - генерал-майору Михайлу ЦИМБАЛЮКУ за “класну роботу львівської міліції”, і нагородив його “відзнакою другого ступеня за заслуги в науці і освіті”.

Представляючи нового начальника ГУМВС у Львівській області, Ю.ЛУЦЕНКО назвав В.ПІСНОГО висококласним фахівцем, і попросив “не сильно робити кадрові перестановки, бо колектив спрацював нормально”.

У свою чергу, екс-керівник ГУМВС М.ЦИМБАЛЮК подякував колективу львівської міліції за розуміння, “яке було між нами, пропрацювавши майже рік спільно”. І попросив вибачення за можливу жорсткість та вимогливість. “Не судіть, і не судимі будете”, - резюмував М.ЦИМБАЛЮК, зазначивши, що він вдячний міністру Ю.ЛУЦЕНКУ, що той дав йому можливість втілювати надалі свій досвід на Полтавщині.