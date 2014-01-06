На Закарпатті рятувальники знайшли двох туристів, які заблукали 4 січня у лісі

Як повідомляє Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області, стан здоров`я 27-річних Дмитра та Дениса, які приїхали відпочивати в Карпати з Києва, оцінюється як задовільний.

Медичної допомоги хлопці не потребували.

До пошуково-рятувальних робіт було залучено 9 чоловік та 2 одиниці техніки.