На Закарпатті рятувальники знайшли двох туристів, які заблукали 4 січня у лісі

00:05, 06 січня 2014
Суспільство
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У Закарпатській області рятувальники знайшли двох туристів, які заблукали 4 січня у лісовому масиві в районі полонини Урда Рахівського району.

Як повідомляє Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області, стан здоров`я 27-річних Дмитра та Дениса, які приїхали відпочивати в Карпати з Києва, оцінюється як задовільний.

Медичної допомоги хлопці не потребували.

До пошуково-рятувальних робіт було залучено 9 чоловік та 2 одиниці техніки.

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