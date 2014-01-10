Експерт назвав два варіанти здачі української ГТС Газпрому

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив директор енергетичних програм центру «Номос» Михайло Гончар.

«Існує два реальні варіанти. Перший – двосторонній консорціум. Росія ніколи б не погодилася на тристоронній, за участю ЄС, і не приховувала цього. А «50 на 50» (управління ГТС з Росією на паритетній основі – УНІАН) зовсім не означає, що сторони будуть рівноправні. Можуть бути підписані «додаткові» угоди з управління ГТС. А з урахуванням гачка – зниження ціни газу, який спрацьовуватиме кожного кварталу, 50% перетворяться для Росії на 100%. Тому операція з «Газпромом» не має породжувати жодних ілюзій», - відзначив Гончар.

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На його думку, другий можливий варіант здачі ГТС «Газпрому» – білоруський сценарій, коли газотранспортна система країни за зниження ціни на газ перейшла під повний контроль російського газового монополіста.

«Аргументація «Газпрому» буде проста – нам потрібно компенсувати втрати у виручці на тлі зниження ціни на газ. Якщо збитки не можна покрити збільшенням закупівлі газу, то тоді це можна зробити шляхом здачі активів», - підкреслив Гончар.

Як повідомляв УНІАН, НАК «Нафтогаз України» і «Газпром», з урахуванням грудневих газових домовленостей України і Росії, підписали додаткову угоду з визначення коефіцієнта, який дозволяє забезпечити ціну газу для України у першому кварталі поточного року у розмірі 268,5 долара за тисячу кубометрів.

Українська влада раніше заявляла, що готова розглядати створення і двостороннього консорціуму з управління ГТС (Україна-Росія), і тристороннього (Україна-ЄС-Росія), але тільки на паритетних засадах.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України є другою в Європі і однією з найбільших у світі. Загальна протяжність газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів – 22,2 тис. км і газопроводів-відведень – 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) становить 1 449.

У березні 2012 року компанія «Бейкер Тіллі Україна ЕК» (Київ) стала переможцем конкурсу з оцінки вартості активів української газотранспортної системи (ГТС). Компанія провела оцінку ГТС, включаючи підземні сховища газу і об'єкти інфраструктури, проте її результати поки не оприлюднені. При цьому у ЗМІ з'явилася інформація, що українські ГТС оцінили в 26-29 млрд дол.