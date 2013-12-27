Уряд сподівається, що ЄС погодиться на консорціум з управління українською ГТС

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі програми «Іспит для влади» на Першому національному телеканалі.

«Я думаю рано чи пізно, найімовірніше, рано, піде на переговори (про консорціум – УНІАН) (ЄС - УНІАН), і ми знайдемо рішення з усіх питань», - заявив Азаров.

Він зазначив, що ГТС України має стратегічне значення для Європи, проте Євросоюз не виявляє цікавості до її модернізації.

«Чому ця система, яка має стратегічне значення для Європи, не викликає інтересу у європейців. Чому Україна повинна самостійно нести ці витрати? Вона (ГТС - УНІАН) у такому вигляді Україні не потрібна просто», - зазначив Азаров.

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький заявив, що Україна в січні повернеться до переговорів з Європейським Союзом і Росією щодо створення консорціуму з управління українською газотранспортною системою.

Він повідомив, що оцінка ГТС, яка проводиться консалтинговою компанією EY в рамках реформування НАК «Нафтогаз України», вже завершена. Проте Ставицький відмовився назвати ціну ГТС, пославшись на конфіденційність цієї інформації.

Україна вже більш як 5 років веде переговори з Росією і Європейським Союзом з питання модернізації ГТС. Розглядаються варіанти створення консорціумів з управління ГТС у дво- (Україна – РФ) і тристоронньому (Україна – РФ – ЄС) форматах.

Росія в переговорах із створення консорціуму пропонувала для реалізації неприйнятний для України білоруський сценарій. У 2011 році ГТС Білорусі повністю перейшла у власність «Газпрому».

За інформацією в ЗМІ, українські ГТС оцінюють в 26-29 млрд дол.

Газотранспортна система України є другою в Європі і однією з найбільших у світі. Загальна протяжність газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів – 22,2 тис. км і газопроводів-відведень – 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) становить 1449.