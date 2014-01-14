Через порушення прав ув'язнених призупинили роботу ізолятора тимчасового утримання

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника відділу прокуратури Харківської області Ігоря Краснолобова.

За його відомостями, матеріально-побутове та медико-санітарне забезпечення ув’язнених у цій спеціалізованій установі знаходилось на надзвичайно низькому рівні.

«Доступ до свіжого повітря відсутній, що суперечить мінімальним правилам Європейських стандартів поводження з в’язнями. В камерах ІТТ навіть у світлий час доби надто темно, що суттєво впливає на здійснення постійного відеонагляду за ув’язненими», - зауважив Краснолобов.

Крім того, в ізоляторі відсутній медичний кабінет та немає фельдшера.

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За результатами розгляду акту прокурорського реагування, діяльність вказаної спеціалізованої установи міліції була призупинена на початку цього року, до дисциплінарної відповідальності притягнуто п’ять службових осіб, у тому числі двох працівників керівного складу райвідділу міліції.

Хід усунення порушень перебуває на контролі прокуратури області.