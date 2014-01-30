На Донбасі даішники доставляють їжу турецьким водіям, чиї вантажівки застрягли на трасі

Як повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ в Донецькій області, водії з Туреччини везли вантаж до м. Маріуполь, і вимушена зупинка п'яти великовагових вантажівок трапилася на трасі «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ» у Новоазовському районі біля села Самсонове.

Через сніжні замети вантажівки не змогли продовжити рух, водії вирішили зупинитися і чекати, коли дорогу розчистять.

Виявили вантажівки співробітники ДАІ Новоазовського району, коли об'їжджали автодороги району для виявлення автомобілів і водіїв, які потрапили в сніжні пастки. У цьому разі під'їхати до самих вантажівок не вдалося, і співробітники ДАІ декілька сотень метрів пробиралися пішки до замерзаючих водіїв.

У повідомленні зазначили, що ось вже добу (29-30 січня) кожні 2-3 години співробітники ДАІ приходять до водіїв, щоб дізнатися, як вони себе почувають, приносять продукти, чай, теплі речі. Залишати свій транспорт з вантажем турецькі водії категорично відмовляються, не глушать двигуни, що працюють на дизельному паливі. У водіїв вже є домовленість з ДАІ, що у разі потреби міліціонери доставлять паливо.