У Києві завершилося перебування священної реліквії Афона - Дарів волхвів

Як повідомив голова опікунської ради Благодійного Фонду Святителя Василя Великого Костянтин Малофєєв, святиня буде доступна для поклоніння у храмах Сімферопольської і Кримської єпархії Української Православної Церкви до 2 лютого.

За час перебування Дарів волхвів у Києво-Печерській лаврі, з 24 по 30 січня, святині вклонилися понад 280 тисяч вірян.

«Дари волхвів відвідали Київ у складний період нашої сучасної історії. Сподіваємося, що віра наших людей, молитви наших людей, допоможуть нам вийти з цієї важкої ситуації. Всі ми запам'ятаємо молебень, коли діти стояли на колінах перед святинею і просили Господа, щоб Він змилувався над нашим народом, дав нам мир і братерство», - сказав керуючий справами УПЦ митрополит Антоній (Паканич).

Владика Антоній подякував усім, хто організував перебування Дарів волхвів у Києві та всім, хто надав численним паломникам можливість вклонитися святині, забезпечуючи в морозну погоду обігрів в автобусах, наметах і гарячий чай.

Представник грецької делегації зазначив, що у ці дні багато людей мали можливість вклонитися святині, "особливо багато було жінок, які, як відомо, не можуть побувати на святій горі Афон".

«Всі ці дні ми бачили благочестя українського народу, який при таких низьких температурах, не дивлячись на погодні умови, стояв, щоб прикластися до цієї великої святині. Ми дякуємо Богові, який влаштував так, щоб ця святиня опинилася тут. Ми відбуваємо з Києва з радісними почуттями та з любов'ю у Христі. Нехай благодать від Чесних Дарів дарує мир Києву, всьому українському народу і всьому світу», - побажав насельник монастиря святого Павла, один з епістатів (членів уряду) Святої гори Афон монах Никодим.

Голова опікунської ради Благодійного Фонду Святителя Василя Великого Костянтин Малофєєв зазначив, що «за час перебування на Святій Русі до Дарів волхвів приклалися близько 1 млн 400 тис. осіб».

«Прикластися до святині хотіли б набагато більше людей. За даними соціологічного опитування, вклонитися святині хотіли б близько 63% населення Росії. З Криму Дари волхвів вирушають до Москви, звідки в Волгоград, де нещодавно сталися трагічні події, які приголомшили всіх нас», - зазначив Костянтин Малофєєв.

Перед від'їздом святині з Києва, митрополит Антоній відслужив перед Чесними Дарами волхвів подячний молебень, у якому також прозвучали особливі прохання про мир в Україні.

Увечері 30 січня грецька делегація доставила Дари волхвів у Свято-Троїцький жіночий монастир, на запрошення Сімферопольської і Кримської єпархії УПЦ. Перед ковчегом з Дарами волхвів відслужить молебень митрополит Сімферопольський і Кримський Лазар. Дари волхвів будуть перебувати біля раки з мощами святителя Луки, якого особливо шанують в православній Греції. Два роки тому частку мощей свт. Луки було передано у монастир святого Павла.

2 лютого Дари волхвів прибудуть в Севастополь і будуть виставлені в Свято-Володимирському соборі на території Національного заповідника «Херсонес Таврійський». У Херсонесі Дари волхвів будуть доступні для поклоніння до 2 лютого, 16.00.

Довідка УНІАН. Дари волхвів - свята реліквія часів земного життя Ісуса Христа, що зберігається в монастирі святого Павла на горі Афон у Греції.

На Різдво християни згадують євангельську розповідь про поклоніння волхвів Богонемовляті Христу, Якому вони принесли дари: золото - як царю, ладан - як Богу і смирну як людині на поховання.

Дари волхвів передала Єрусалимської Церкви Божа Матір. В Єрусалимі вони перебували до IV століття, потім були перенесені до Константинополю і пізніше - на Афон.

Золото збереглося у вигляді 28 підвісок, прикрашених орнаментом. До кожної з них прикріплені намистини, що складаються із суміші ладану й смирни. Дари зберігаються в 10 ковчегах в ризниці монастиря святого Павла.

Дари волхвів покинули стіни монастиря вперше за 500 років. Ковчег з Чесними Дарами побував у Москві.