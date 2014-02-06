Завтра в Україні продовжиться потепління: температура підніметься до 6° тепла

На решті території переважатиме мінлива хмарність, на сході - хмарно. Вночі температура опуститься до -10 морозу, денні показники будуть близько +6 тепла, вітер - південний 3-5 м/с, повідомляє Meteoprog.ua.

У північних областях хмарно, мокрий сніг. Вночі температура повітря складе -7 градусів. Денні показники будуть близько +1 тепла. У Сумській області вночі температура опуститься до -10, вдень підніметься до -2 градусів.

У південних областях очікується мінлива хмарність, без опадів. Вдень температура повітря складе +1...+6 градусів, вночі опуститься до -1...+3 градусів. У Запорізькій області вночі похолодає до -5 морозу.

Читайте такожСиноптики розповіли, коли до України прийде відлига

У західних областях - мінлива хмарність, без опадів. Вночі на стовпчику термометра буде близько -5...-1 градусів. Температурні показники вдень будуть близько +2...+5 градусів. У Хмельницькій області вдень буде близько 0 градусів, вночі температура опуститься до позначки -7 морозу.

У східних областях хмарно, без опадів. Вночі на термометрі буде близько -10 морозу. Вдень температура повітря складе -3 нижче нуля. У Донецькій області вночі буде близько -7 нижче нуля, вдень потеплішає до -2 морозу.

В центральних областях також хмарно і без опадів. У Черкаській області невеликий мокрий сніг. Вдень температура повітря становитиме +1 градус. Нічні показники становитимуть близько -9...-5 морозу. У Полтавській області вдень буде близько -2 нижче нуля.