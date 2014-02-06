У Одесі до ліквідації криги і снігу з дахів будинків залучили альпіністів.

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради, погода, що встановилася в Одесі протягом останніх днів - потепління в денний час і зниження температури у нічний - призводить до утворення талої води і виникнення бурульок на дахах будівель.

Читайте такожНа Грушевського наводять порядок: прибирають з дороги згорілі шини та лідКерівники підприємств, у тому числі офісів, магазинів і підприємств громадського харчування з метою забезпечення безпечного пересування пішоходів повинні забезпечити своєчасне очищення дахів своїх об'єктів від бурульок, криги і снігових мас.

«Співробітники комунальних служб видаляють з дахів і балконів кригу, бурульки та сніг. При ліквідації бурульок у дуже високих і небезпечних місцях комунальні служби залучають автовишки та альпіністів», - повідомили в департаменті.