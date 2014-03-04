Міносвіти скоротить викладацьку бюрократію - Квіт

Про це сьогодні на прес-конференції заявив міністр освіти і науки Сергій Квіт.

"Ми будемо спрощувати і уточнювати правила прийому до вищих навчальних закладів України. Крім того, ми зменшимо кількість так званої "паперової творчості", якою сьогодні займаються викладачі. Міносвіти відмовиться від складання вишами рейтингів: це мають робити незалежні організації", - цитує Квіта Gazeta.ua.

За його словами, найближчим часом також планується відділити Вищу атестаційну комісію (ВАК) від МОН.

"ВАК навіть у сталінські часи був більш незалежним, ніж зараз. Він і буде незалежним надалі", - наголосив Квіт.

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Міністерство освіти і науки планує забезпечити максимальну прозорість на захисті дисертаційних робіт, щоб зменшити ймовірність плагіату. В Україні також спрощуватимуть процедуру визнання міжнародних, іноземних дипломів.

"Наразі ми відпрацьовуємо більш оптимальну систему спрощення прийняття у нас іноземних дипломів. За можливості вони визнаватимуться у якомога полегшеному порядку"- зазначила перший заступник міністра освіти Інна Совсун.