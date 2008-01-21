Російський фондовий ринок обвалився вдруге за тиждень

Російський фондовий ринок після відкриття торгів у понеділок знову обвалився - індекс РТС станом на 11.40 мск знизився на 3,82% до 2077,08 пунктів, повідомляє сайт фондової біржі РТС.

Так, акції «Газпрому» знизилися на 5,95%, "Сургутнафтогаз" - на 3,5%, «Роснафти» - на 4,1%, «Лукойл» - на 5,4%.

Індекс ММВБ станом на 12.01 мск знизився на 3,43% - до 1 726 пунктів. Основне зниження спостерігалося по акціях “Лукойлу”, "Сургутнафтогазу», «Газпрому», а також "Норильського нікелю».

16 січня у Росії уже спостерігалось нечуване падіння цін на російські акції. Що призвело до падіння індексів на двох російських торгових майданчиках.