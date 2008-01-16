У Росії паніка – у фінансистів «чорна середа»!

У Росії сьогодні спостерігається нечуване падіння цін на російські акції. Що призвело до падіння індексів на двох російських торгових майданчиках: індекс ММВБ до 15 години за московським часом обвалився на 5,15%, індекс РТС - на 4%.

Лідерами зниження є акції Газпрому. Падіння їх котирувань на ФБ ММВБ склало 5,5%, в РТС - більше 6%. На ММВБ акції Лукойла, Ощадбанку, «Роснефти» подешевшали більш ніж на 5%.

Про причини такого різкого падіння котирувань російських акцій поки нічого не повідомляється. Але ясно, що обвал на фондових ринках на 4-5% протягом одного дня – явище украй неординарне.

Юрій Глухов для УНІАН