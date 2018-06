В МЗС розраховують на безвізовий режим з ЄС з 1 січня 2015 року

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на 7-му Київському безпековому форумі «Безпека на лінії розриву» (On the Fault Line: to be Secure In - Between), що проходить сьогодні в Києві.

Відповідаючи на питання, коли можливе встановлення безвізового режиму з ЄС, Дещиця сказав: "1 січня 2015 року".

Читайте такожЗ 28 квітня громадяни Молдови зможуть виїжджати до ЄС за біопаспортамиСвоєю чергою голова Представництва ЄС в Україні Ян Томбінські утримався від відповіді на це запитання, проте підкреслив, "що все залежить від України".

Заступник прем'єр-міністра, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак погодився з Томбінські й додав, що "це реалістично до кінця цього року".