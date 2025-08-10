Лоуренс Кляйн каже, що так корпорація намагається примусити користувачів купувати нові пристрої.

Житель Південної Каліфорнії Лоуренс Кляйн подав до суду на Microsoft через її плани припинити підтримку Windows 10 14 жовтня 2025 року.

У позові, поданому до Верховного суду округу Сан-Дієго, він стверджує, що компанія навмисно позбавляє старі пристрої підтримки, щоб змусити користувачів купувати нові ПК з Windows 11 і вбудованим ШІ Copilot.

У Кляйна два ноутбуки на Windows 10, які після цієї дати виявляться застарілими. Оновлення до Windows 11 безкоштовне, але мільйони комп'ютерів заблоковані через відсутність обов'язкового модуля TPM 2.0. Обійти вимогу можна, але в такому разі пристрій буде без офіційної підтримки і без права на техпідтримку від Microsoft.

Для тих, хто не хоче або не може перейти на Windows 11, є рік подовженої підтримки через програму Extended Security Updates за 30 доларів, але вона вимагає акаунта Microsoft, що для деяких користувачів є окремим бар'єром.

Кляйн вимагає, щоб Microsoft безоплатно підтримувала Windows 10 доти, доки її частка не впаде нижче 10% усіх пристроїв на Windows. Якщо суд стане на його бік, це обійдеться компанії в додаткові мільйони і може загальмувати перехід на Windows 11, який і так йде повільно. Майже чотири роки знадобилося, щоб одинадцята обігнала десятку за популярністю.

Раніше ми розповідали, що Microsoft показала, якою буде Windows у 2030 році - і "потонула" в дизлайках. Замість звичного набору тексту користувачі будуть "розмовляти" з Windows, а головну роль у роботі відіграватимуть ШІ-агенти.

