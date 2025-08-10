Жертв внаслідок удару немає, розповіли в "Укрзалізниці".

В ніч на 10 серпня російські окупанти завдали масованого удару по Синельниківському району Дніпропетровської області. Про це розповіли в пресслужбі ДСНС України.

"У районному центрі пошкоджень зазнала інфраструктура, є руйнування на транспортному підприємстві. Також понівечені 2 приватні будинки. На декількох локаціях виникли пожежі, які ліквідували вогнеборці. Також рятувальники ліквідували наслідки атаки у Васильківській та Межівській територіальних громадах. Попередньо, загиблих та травмованих немає", – зазначили в ДСНС.

Водночас голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський на своїй сторінці у Facebook повідомив, що ціллю російської атаки став залізничний вокзал.

"Мирний процес у виконанні варварів-сусідів наразі виглядає так. Чергова ніч і черговий масований наліт на залізничний вузол, в тому числі вокзал. Дніпропетровська область.

Усіх чергових працівників завчасно відведено, тож найголовніше - без жертв.

Вже із самого-самого ранку розпочалося відновлення. Наше літо таке", – написав Перцовський.

Російські атаки: важливі новини

Напередодні, 9 серпня, російські загарбники атакували ракетами Дніпро. Внаслідок удару постраждало троє людей - 41-річна жінка та чоловіки 21 і 29 років. Також, за словами очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, внаслідок атаки є руйнування на підприємстві.

Тим часом журналісти BBC підрахували, що з початку інавгурації Трампа кількість російських атак по Україні зросла в більш ніж удвічі. Повідомляється, що РФ почала збільшувати кількість атак ще часів президентства Джо Байдена. Однак вже після перемоги Трампа на виборах у листопаді вони різко зросли. Наразі кількість повітряних атак РФ по Україні сягнула найвищого рівня за весь час війни, зазначили журналісти.

