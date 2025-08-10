Одна з них, і, ймовірно, найголовніша полягає в тому, що Путіна на Алясці не заарештують за ордером МКС.

Президент США Дональд Трамп запросив російського диктатора Володимира Путіна зустрітися на Алясці.

Співробітник BILD Маріус Кірмаєр у своєму матеріалі розмірковує, чому саме там - на колишній землі Російської імперії. По-перше, він виділив логістичну перевагу. Річ у тім, що найбільше місто Аляски - Анкорідж - розташоване за 7 000 км від Москви і 5 500 км від Вашингтона.

Кірмаєр зазначив, що це все одно ближче до столиць США і РФ, ніж можливі альтернативи.

"Для Трампа перевага Аляски полягає також у тому, що він може провести "домашній захід", але зі світовим політичним ефектом", - висловив думку оглядач.

Він зазначив, що друга причина вибору Аляски, ймовірно, пов'язана з безпекою. Це малонаселена місцевість без мегаполісів, де не буде жодних активістів чи протестів. Натомість там є необхідна і компактна інфраструктура та можливий високий рівень контролю безпеки армією і спецслужбами.

Але найголовніше - США і, отже, Аляска, не є учасниками Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі - на відміну від 125 інших держав.

"Це означає, що на території США Путіну не загрожує затримання за ордером МКС на арешт. Таким чином, зустріч можна проводити без формальних порушень міжнародного права", - пояснив оглядач.

Путін і Трамп зустрінуться на Алясці

Днями стало відомо, що готується зустріч Трампа і Путіна. У Білому домі повідомили, щовона відбудеться наприкінці наступного тижня, а вчора стало відомо, що місцем зустрічі обрано Аляску.

Серед можливих місць зустрічі Трампа і Путіна називали ОАЕ, Угорщину, Швейцарію та Італію. Однак, як уточнювали в Білому домі, все впиралося в безпечну логістику.

