Більшість користувачів програм з інтеграції біженців - це українці.

Фінляндія планує скасувати виплати за програми інтеграції біженців і шукачів притулку, і найсильніше таке скорочення допомог вдарить по українцях.

Як пише Yle, цього тижня міністр фінансів Фінляндії Ріікка Пурра представила свій проєкт бюджету на наступний рік. Він пропонує скасувати інтеграційну компенсацію, що виплачується муніципалітетам і районам соціального забезпечення за прийнятих іммігрантів і прохачів притулку.

Зазначається, що цей крок дасть змогу заощадити 317 мільйонів євро протягом наступних двох років.

Такими виплатами держава компенсує муніципалітетам витрати на інтеграційні послуги для іммігрантів. Найбільш важливими з цих послуг є мовна підготовка та підтримка в працевлаштуванні, але вони також включають, наприклад, навчальні курси, що знайомлять людей з фінським суспільством і звичаями.

При цьому, як заявила директор з питань імміграції Міністерства праці та економіки Соня Хямямяляйнен, більшість користувачів інтеграційних послуг - це прохачі притулку та біженці. Наразі більшість із них - українці, їхня кількість становить близько 46 тисяч осіб.

За словами Хямямяляйнен, цього року близько двох третин, а наступного року - близько трьох чвертей коштів, що витрачаються на інтеграційні послуги, будуть спрямовані на послуги для людей, які прибули з України.

Водночас, зазначає Мікко Хяркьонен, директор із питань життєздатності Асоціації місцевої та регіональної влади Фінляндії, муніципалітети несуть законну відповідальність за інтеграцію прибулих у країну. Ця відповідальність не припиняється навіть із припиненням виплати компенсацій. При цьому в такому разі муніципалітету доведеться використовувати інші джерела фінансування для реалізації цих послуг, наприклад, за рахунок підвищення муніципальних податків або скорочення інших послуг.

Раніше Reuters писало, що в Німеччині планують скоротити виплати для новоприбулих біженців з України.

Зараз українці, які прибувають до Німеччини, тікаючи від війни, користуються перевагами Директиви Європейського Союзу про тимчасовий захист. Вона дозволяє їм претендувати на соціальні виплати без проходження процедури надання притулку.

Але згідно з новим законопроєктом, біженці з України, які приїхали в Німеччину після 1 квітня 2025 року, отримуватимуть допомогу відповідно до Закону про допомогу шукачам притулку. Вона є меншою.

За оцінками, цей крок може призвести до скорочення виплат на 100 євро на місяць на кожного біженця.

