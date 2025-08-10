Мерц зробив заяву про зустріч Трампа з Путіним

Він пропонує Трампу запросити Зеленського на Аляску.

Президент України Володимир Зеленський має бути залучений до зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці 15 серпня. Про це сказав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, пише Тagesschau.

Мерц сказав, що недопустимо обговорювати територіальні питання в обхід Європи та України. Він каже про необхідність присутності Зеленського на Алясці.

"Ми сподіваємося і виходимо з того, що уряд України, президент Зеленський, братиме участь у цій зустрічі. У будь-якому разі, ми не можемо допустити, щоб територіальні питання між Росією та Америкою обговорювалися або навіть вирішувалися в обхід європейців та українців", — сказав Мерц.

Він додав, шо на його думку американський уряд поділяє цей погляд та діятиме у тісній координації

Мерц додав, що пізніше в неділю матиме телефонну розмову з Трампом щодо його зустрічі з Путіним на Алясці.

Він також заявив, що події на Алясці не повинні залишитися без наслідків. За його словами, наслідком може бути або в бік посилення тиску на Росію, або Росія "сама визнає, що ця війна не може тривати". Канцлер висловила надію, що саміт також завершиться рішенням про припинення вогню.

Нагадаємо, що глава європейської дипломатії Кая Каллас скликала міністрів закордонних справ на термінову нараду, щоб обговорити загрози зустрічі на Алясці. Вона наголосила, що врегулювання війни в Україні має враховувати інтереси Євросоюза та України.

При цьому в США сказали, що працюють над організацією зустрічі українського президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. За словами віцепрезидента США Джей Ді Венса, вони планують тристоронню зустріч, де мають обговорюватися умови завершення війни.

