Виробники наростили виробництво ракет для Patriot, але попит невгамовний, - BI

На тлі затяжної війни в Україні, нестабільності на Близькому Сході та зростаючої напруги в Азії, світовий попит на ракети системи ППО Patriot досяг рекордного рівня. Попри те, що американські оборонні гіганти — Lockheed Martin, Raytheon і Boeing — інвестують мільярди у збільшення виробництва, темпи зростання все ще не встигають за загрозами, пише Business Insider.

Системи Patriot вже використовуються у 19 країнах, зокрема в Україні, де вони відіграють критичну роль у знищенні російських ракет та захисті ключових об’єктів. Але ресурси вичерпуються.

"Lockheed Martin визнає критичну потребу в PAC-3 MSE і тісно співпрацює з армією США та постачальниками, щоб задовольнити світовий попит", — заявив Браян Кубік, віцепрезидент компанії.

Зараз Lockheed Martin виробляє близько 600 ракет PAC-3 MSE на рік і планує "значне збільшення" до 2027 року. Raytheon, у свою чергу, повідомила про інвестиції в $1 млрд для розширення виробництва радарів і збільшення випуску ракет GEM-T на 150% до 2028 року.

Однак експерти застерігають: цього може бути недостатньо.

"Навіть якщо виробництво Patriot перевищить випуск російських ракет, це не вирішить проблем Європи", — зазначає Фабіан Гофманн, фахівець з ППО з Університету Осло.

Особливе занепокоєння викликає співвідношення витрат: щоб надійно знищити одну ціль, часто потрібно два або навіть три перехоплювачі. При цьому Росія, за оцінками, виробляє до 1000 балістичних ракет щороку, а Китай і Іран також нарощують арсенали.

Минулого місяця Пентагон навіть тимчасово припинив постачання ракет Patriot до України через побоювання щодо власних запасів. Хоча США публічно спростували кризу, військові визнають напругу.

"Наші батальйони Patriot — дуже напружений ресурс", — підкреслив генерал Джеймс Мінгус, заступник начальника штабу армії США.

У відповідь на виклики армія США планує збільшити закупівлю перехоплювачів до понад 13 тисяч одиниць, що відображає стратегічний поворот до посилення ППО.

НАТО також включило протиповітряну оборону до своїх пріоритетів. Генеральний секретар альянсу Марк Рютте наголосив на потребі у "п’ятикратному збільшенні можливостей ППО", підкресливши:

"Ми щодня бачимо смертельний терор Росії з неба над Україною — ми повинні бути готові захищатися".

Нещодавно стало відомо, що Німеччина закупить у США дві додаткові системи ППО Patriot. За це Німеччина першою отримає найновіші системи Patriot з конвеєра США за "прискореним графіком".

Кілька місяців тому Росії вдалося серйозно пошкодити радіолокаційну установку MIM-104 Patriot в Україні. Про це сказав заступник командувача програми НАТО з надання безпекової допомоги та підготовки для України генерал-майор Майк Келлер. Водночас Німеччина відремонтувала цю установку.

